Staßfurt - Wenn in Osmarsleben zum Heimatfest gerufen wird und am ersten Sonntag im August die Badewannen-Kapitäne in See stechen, stehen die Zuschauer dicht gedrängt am Wipper-Ufer und auf der noch relativ neuen großen Brücke des kleinen Ortes. Der Wettbewerb der meist aufwendig gezimmerten und äußerst fantasievoll gestalteten Gefährte ist seit Jahrzehnten der Höhepunkt am vierten Tag dieses Volksfests. Das lockt die Besucher aus nah und fern zu Hunderten ins Wipperdorf.