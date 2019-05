Die Fans von Fahrzeugen der Marke Robur und anderer Modelle östlicher Produktion kamen in Egeln am Bahnhof auf ihre Kosten.

Egeln l Der Bahnhof von Egeln ist im Frühling eigentlich der Treffpunkt für die Bahnfans. In diesem Jahr fällt das Bahnhofsfest allerdings aus. Zumindest im Frühjahr. Ob es im Herbst vielleicht eine Veranstaltung geben wird, sei noch ungewiss, hieß es am Wochenende. Der Bahnhof war trotzdem am Wochenende Treffpunkt. Diesmal für die Fans historischer Fahrzeugtechnik aus östlicher Produktion.

Beim ersten Robur und Oldtimertreffen ging es vorrangig um die kleinen Laster aus Zwickauer Produktion, die unter dem Namen LO weit bekannt sind. Die beiden Buchstaben stehen übrigens für luftgekühlten Ottomotor, sagt Alexander Breier. Der Hausmeister am Egelner Bahnhof hat das Oldtimertreffen organisiert.

Verwitterte Fahrzeuge

Er selbst besitzt seit vielen Jahren einen Robur und hat das einst verwitterte Fahrzeug wieder aufgebaut. Dabei habe er einen originalen Aufbau in der Nähe entdeckt. Ein Kastenaufbau für ein Kinofahrzeug hat er auf dem Fahrzeugrahmen aufgebaut. Von außen ist das Auto so wieder original. Nur innen wolle er die ein Hälfte zu einem Wohnmobil umbauen.

Bilder Toni Schröder wirft hier mit der Kurbel den Achtzylinder-Motor des Ural an. Foto: Thomas Höfs



Philipp Klinger in seinem Ural an einem originalen Schaltkasten für die Stromversorgung. Foto: Thomas Höfs



Alexander Breier schätzt an seinem kleinen Laster, dass er damit überall durchkomme. Die Technik sei solide gebaut und zuverlässig. Einzig die Temperatur spiele mitunter nicht mit. Die Luftkühlung ist die Achillesferse des kleinen Nutzfahrzeuges. Gerade im Sommer sei die größte Sorge, dass der Vierzylinder nicht zu heiß werde. Bescheidene 75 Pferdestärken treiben das Fahrzeug an. „Bergfahrten mag der Wagen überhaupt nicht“, weiß er. Dann komme der Robur sehr schnell an die Leistungsgrenze. Dafür genehmigt sich der Motor gern zwischen 25 und 30 Litern Benzin pro 100 Kilometer. Jede Ausfahrt kostet damit auch deutlich mehr als mit einem modernen Pkw.

Allerdings sind die Treibstoffkosten gering, wenn sie mit den dahinter stehenden größeren Fahrzeugen der Marke Ural verglichen werden. Philipp Klinger aus dem in der Nähe liegenden Domersleben liebt die bulligen Lkw aus dem russischen Riesenreich. Liebevoll hat er seinen Ural restauriert und mitgebracht. Das zwölf Tonnen schwere Gefährt wird nur von einem 180 Pferdestärken starken Motor angetrieben. Die acht Zylinder-Maschine hat aber einen Hubraum von 7,4 Litern, sagt er. Der Motor sei nahezu unverwüstlich. Wenn der Anlasser mal nicht funktioniere oder die Batterie für den Elektrostart zu schwach sei, könne der Motor auch angekurbelt werden, erzählt er mit anderen Technik-Begeisterten.

Praxisversuch scheitert zunächst

Der Praxisversuch scheitert zunächst an der fehlenden Kurbel. Deutlich sind bei den beiden nebeneinanderstehenden Ural die Öffnungen für die Kurbel zu erkennen. Ein anderer Oldtimerfreund taucht kurze Zeit später mit einer großen Kurbel auf. Schnell wird sie in den Motor geschoben. „Passt“, ruft Toni Schröder. Er selbst will das mal ausprobieren und beginnt mit den Armen das Metall nach unten zu drücken. Lange muss er nicht kurbeln, dann springt der Motor unvermittelt an. Die Oldtimerfans sind begeistert. Dass das so einfach geht, hätte keiner erwartet. Nach dem ersten versuch wird ein zweiter wiederholt. Diesmal läuft eine Handykamera mit und filmt den Versuch.

Für eine kleine Ausfahrt am Wochenende ist das Ungetüm aber nichts, meint Philipp Klinger. Das liege vor allem am Verbrauch. Auch hier sorgt ein Benzinmotor für den Antrieb. Um das tonnenschwere Gerät über den Asphalt zu bewegen, genehmige sich der Motor rund 75 Liter für eine Strecke von 100 Kilometer. Trotzdem ist er jährlich zu einem Treffen nach Polen unterwegs, erzählt er. Die Kosten für den Treibstoff betragen dabei eine kleine vierstellige Summe.

Der Kastenaufbau dient dabei als Wohnmobil. Den Umbau habe er bereits begonnen, zeigt er. Mit ihrem massiven Aussehen machen die Ural heute noch Eindruck und wirken geradezu riesig neben den viel kleineren Robur. Die waren vor allem in vielen Feuerwehr sehr verbreitet. Allerdings hatten sie aus heutigen Sicht einen entscheidenden Nachteil. Mannschaft und Ausrüstung waren hinten sehr eng zusammen. Heute gibt es nur noch wenige Feuerwehren, die immer noch einen Robur besitzen und ihn nutzen.

Gutes Fahrverhalten

Für Alexander Breier ist sein Robur eines der schönsten Fahrzeuge. Der Motor ist relativ leise und das Fahrverhalten sei gut, schwärmt er. Außerdem sei die Ersatzteillage ebenfalls sehr gut. Alles sei verfügbar. Gern hätten die Oldtimerfans eine Ausfahrt gemacht, sagt er. Doch die Organisatoren hätten keine Genehmigung dazu erhalten.

Um eine Genehmigung geht es auch Philipp Klinger. In diesem Jahr will er noch mit seiner Freundin vor dem Standesbeamten in seiner Gemeinde den Bund für das Leben schließen. Anschließend, so die Idee der beiden, sollte die Abfahrt in einem entmilitarisierten Schützenpanzerwagen stattfinden, den der junge Mann ebenfalls besitzt. Ein Anruf bei der zuständigen Kreisbehörde habe nichts gebracht, erzählt er. Die Behörde habe eine Genehmigung verweigert, beschreibt er das Problem. In dem Panzer sei die für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr notwendige Rundumsicht nicht gewährleistet.

Der Fahrer sehe nur einen sehr begrenzten Teil der Straße. Deshalb wolle die Behörde nicht, dass der Panzer als Brautfahrzeug benutzt werde, bedauert er. Seine Freundin könne sich aber auch damit abfinden, klassisch in einer von Pferden gezogenen Kutsche das Standesamt zu verlassen, gesteht er ein. Mal sehen, ob der Panzer doch noch benutzt werden könne, sagt er.