Die Bewertung der Bodebrücke Hohenerxleben sei nach einem neuerlichen Gutachten so schlecht nicht, informierte Ortsbürgermeister Siegfried Klein. Für Lkw und Landwirtschaftsfahrzeuge werde sie im jetzigen Zustand dennoch nicht wieder geöffnet. Pkw, Radfahrer, Fußgänger können sie benutzen. An Bedeutung dürfte sie gewinnen, wenn demnächst mit der Gestaltung des Parks begonnen und spätestens 2021 der Radweg durch den Park, südlich der Bode, saniert wird. Foto: Falk Rockmann

Die Behörden haben sich im Streit um die Parkgestaltung Hohenerxleben geeinigt.

Hohenerxleben l Ob Park/Wald oder Wald/Park, über die Betonung streiten sich wohl immer noch die Geister. Ortsbürgermeister Siegfried Klein (CDU) kann feststellen: „Bei einer gemeinsamen Beratung aller zuständigen Gremien am 16. September herrschte Einigkeit in den Fragen: Was wird gemacht? Was bleibt liegen?“

Klein informierte im Ortschaftsrat, dass ortsnah die nördliche Seite des Radweges bis zur Bode durch einen Landschaftsgartenbau-Betrieb bearbeitet werde. Der Bereich des Teichs soll wieder hergerichtet werden. Gräben sind instandzusetzen. Um den Teich würden Wege anzulegen und Bänke aufzustellen sein. Hier sind Baumfällungen geplant. „Kein Kahlschlag, sondern zwei Sichtachsen auf Bode und Felder sind das Ziel“, erklärt Siegfried Klein. Dafür seien Ersatzpflanzungen im Bereich von Athensleben auf einer Fläche von 0,8 Hektar vorgesehen. In Hohenerxleben reiche der Platz dafür nicht aus. Geplant sind zudem, zwei Zuwegungen zwischen Radweg und Ortslage zu sanieren, auch Sitzecken.

„Die Forst-, Naturschutz- und Denkmalbehörden sind sich in Absprache mit der Stadt Staßfurt einig geworden“, so das Fazit Kleins nach einem langwierigen Streit. Zum Schluss der Maßnahme werde die Sanierung des Radwegs in Angriff genommen. Der ist seit 2015 im Gespräch. „Die Mittel sind sicher, und es ist eine wichtige Nachricht für unsere Bürger, dass etwas gemacht wird und alle Belange von Natur- und Umweltschutz berücksichtigt werden“, meint der Ortsbürgermeister. Es geht um noch rund 800 000 Euro.

Bilder Die Verschönerung des Hohenerxleber Parks soll sich anfangs auf diesen Teichbereich konzentrieren. Archivfoto: Franziska Richter



Zum Zeitplan erläuterte Siegfried Klein, dass nun die erste Ausschreibung erfolge, damit die ersten Arbeiten bis Februar/März durchgeführt werden können. Das gleiche gelte für das Winterhalbjahr 2020/21. Denn bis Ende 2021 sei Zeit, um die insgesamt eine Million Euro Fördermittel umzusetzen. Mit diesen Infos zeitnah nach besagter Beratung hätte sich sicherlich die Aufregung um die Parkpläne mit Petition und Unterschriftensammlung als Folge (Salzland-Kurier berichtete) erübrigt.

Mit der Position Park, die im Haushaltsplan der Stadt Staßfurt als sogenannter „Durchlauf-Posten“ für 2020 festgehalten ist, weil zu 100 Prozent Förderung gibt , war der Ortschaftsrat auch schon mitten in der Vorstellung des gut 400 Seiten starken Zahlenwerks.

Dazu erklärte Frank Wabnitz als Serviceeinheits-Leiter Finanzen den Werdegang. „Im Frühjahr begann die Verwaltung mit der Haushaltsdiskussion. Im Juli gab es noch einen Fehlbetrag von 800 000 Euro.“ Das sei resultierend aus der Gewerbesteuer-Entwicklung. Eine neue Hochrechnung der Schlüsselzuweisungen ergab ein Plus von 1,5 Millionen Euro.

Aus einem Fehlbetrag von 1,4 Millionen Euro wurde mit Stand 15. August ein positiver Saldo von 478 000 Euro. Dazu hätten Faktoren geführt wie 6,8 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen, die Senkung von Aufwändungen auf 10,3 Millionen Euro, wobei die Fachdienste 370 000 Euro Einsparungen erarbeitet hätten.

Wabnitz erläutert weiter: 720 000 Euro Einsparungen hat auch die Senkung der Kreisumlage ergeben, nachdem sich die Kämmerei des Salzlandkreises auf einen Hebesatz von 44,07 Prozent gegenüber ursprünglich geplanten 47,06 Prozent verständigt hatte. Die Kreisumlage betrage nun 10,6 Millionen Euro statt 11,3 Millionen.

Von August bis jetzt habe man eine Verbesserung in Höhe von 1,4 Millionen Euro erreicht im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt liege der Haushaltsplan zurzeit bei 49,5 Millionen Euro Erträgen, unter anderem mit einem Steuern- und Abgaben-Plus von 1,9 Millionen Euro und bei 49 Millionen Euro Aufwändungen mit einem Überschuss von rund 480 000 Euro.

Mit 6,1 Millionen Euro Zuwendungen vom Salzlandkreis für die Kita-Betreuung und Personalkosten in Höhe von 13,5 Millionen Euro nannte der Finanzer weitere Eckpunkte. Investitionen sollen gegenüber 2018 um 560 000 Euro steigen, Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung, Mieten, Pachten und dergleichen um 1,4 Millionen auf zehn Millionen Euro. Weitere Posten stellte Wabnitz mit Transfers für die Unterhaltung von Gewässern zweiter Ordnung (203000 Euro) und für Instandsetzung von Straßen (170000). Im Plan wie vorgesehen seien auch die Zuschüsse für das Bad des Salzlandcenters, Glashaus, Theaterförderverein und Tiergarten.

Der negative Bankbestand für 2020 liege bei 3,2 Millionen Euro, das Kreditvolumen bei 4,6 Millionen Euro. 11,8 Millionen Euro Kreditaufnahmen und ein 8,3-Millionen-Euro-Defizit im Bankbestand lasten dann insgesamt auf der Stadt, was Maßnahmen zum Erhalt der Liquidität erfordere.

Speziell für Hohenerxleben nannte Frank Wabnitz noch die Anschaffung einer Tragkraftspritze für die Feuerwehr 2020 sowie den Ausbau des Birkenwegs für 2021.