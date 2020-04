Obwohl die Bäume blühen, werden sie wegen des Parkplatzausbaus am Postring gefällt. Mit Sondergenehmigung.

Mit einer Sondergenehmigung werden ab heute die Bäume und Sträucher auf dem Parkplatz an der ehemaligen Staßfurter Post gefällt und beseitigt. Beim Anblick teilweise noch blühender Pracht keine schöne Vorstellung. In ihrer Ankündigung des Vorhabens bedauert es die Stadt sehr. Zur Durchführung der bevorstehenden Sanierung sei die Vorbereitung aber unerlässlich. Mit dem jetzigen Zeitpunkt soll noch verhindert werden, dass sich Vögel zur Brut einnisten. Die Stadt habe eine Sondergenehmigung der unteren Naturschutzbehörde erbeten. Der neu gestaltete Parkplatz werde wieder mit Bäumen und Kleingehölzen bepflanzt, so dass die Verkehrsanlage ihren grünen Charakter zurückerhält. Die Baumaßnahme soll am 6. Juli beginnen und voraussichtlich am 20. November in diesem Jahr abgeschlossen werden. Foto: Falk Rockmann