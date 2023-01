Anders als in der Gesellschaft herrscht in den Parlamenten noch lange keine Gleichzahl. In einigen Lokalparlamenten im Salzlandkreis beträgt der Frauenanteil sogar nur leicht über 10 Prozent.

Staßfurt/Schönebeck - 1918 – vor jetzt 105 Jahren – wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt. Damit durften Frauen in der neu gegründeten Weimarer Republik nicht nur wählen, sondern sich auch selber aufstellen, damals eine Neuheit. Bei der ersten Wahl am 19. Januar 1919 betrug der Frauenanteil 8,7 Prozent. Seitdem hat sich in Deutschland viel verändert, aber der Anteil an weiblichen Parlamentariern ist immer noch nicht signifikant gestiegen. Woran liegt das und wie ließe sich das ändern?