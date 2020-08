Bert Wollersheim und seine Ehefrau Ginger Costello-Wollersheim waren am Sonnabend beim "Rock am See" in Wolmirsleben.

Wolmirsleben l „Rock am See“ wird sie heißen, die alljährliche Rockveranstaltung am Wolmirsleber Schachtsee, kündigte dessen Besitzer Joachim Noeske an. Seinen Plänen nach will der Veranstalter den Campern, Einwohnern sowie Gästen immer wieder etwas Tolles und Einmaliges bieten.

Als Veranstalter setzte er am Sonnabendabend auf das richtige Pferd. Black-Rosie, eine Frauenband die ausschließlich AC/DC Sound musiziert, rockte den Abend am Strand. Das Publikum nahm die musikalische Reise bei besten Temperaturen gerne an und füllte die Sitzplätze.

Und am gleichen Abend noch unerwarteter Promi-Glanz in Wolmirsleben: Bert Wollersheim (l.) und seine Ginger Costello-Wollersheim, bekannt aus dem Fernsehen, überraschten die Gäste der Veranstaltung am Schachtsee.