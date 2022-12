Personalmangel: 107 Lehrer fehlen im Salzlandkreis

Schon seit Jahren kämpfen Eltern und Lehrergewerkschaft für mehr Personal an den Schulen. Jetzt hat eine Initiative aus Magdeburg die Politik zum Handeln aufgefordert. Vertreter aus dem Salzlandkreis unterstützen den Brandbrief aus der Landeshauptstadt.

An vielen Schulen fällt der Unterricht nicht nur wegen Krankheiten aus. Die Unterrichtsversorgung ist an vielen Stellen im Land weiter zurück gegangen.

Staßfurt - Erkältungszeit, RS-Virus, Corona. Aktuell gibt es viele Gründe, warum es zu Unterrichtsausfall kommt. Das wäre an sich schon schlimm genug, daneben fehlen in vielen Bildungseinrichtungen ohnehin Lehrer, dutzende Stellen sind unbesetzt. Der Stadtrat in Magdeburg hat den Not-Appell jüngst verabschiedet.