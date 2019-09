In Sachen Personalmangel in Hecklingen ist der Landkreis eingeschaltet.

Hecklingen l Die vergangene Stadtratssitzung in Hecklingen glich einem Hilfeschrei. Mitarbeiter der Verwaltung redeten auf Nachfrage aus den Reihen des Stadtrates, ob die Verwaltung noch handlungsfähig ist, erstmals öffentlich Tacheles.

Deutlich wurde: Die Sorgen ziehen sich schon seit einiger Zeit hin. So wurde berichtetet, dass die Bauamtsleiterin und die Hauptamtsleiterin Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) bereits vor mehreren Wochen schriftlich wie auch mündlich angezeigt haben, dass sie nicht mehr arbeitsfähig sind. Der Rathauschef befand sich ebenso wie seine Stellvertreterin in der vergangenen Woche im Krankenstand. Insgesamt arbeitete die Verwaltung mit 12 von 30 Mitarbeitern am Limit.

Kein Geld, kein Personal, keine Strategie, wie die Stadt ihre Sorgen los wird – diese Probleme waren während der Beratung vorher immer wieder hochgekocht (Die Volksstimme berichtete).

Jetzt gibt es Reaktionen. Zum einen hat die SPD-Fraktion des Stadtrates das Problem bei der Kommunalaufsicht der Landkreisverwaltung angezeigt. „Wir erlebten in der Stadtratssitzung den Offenbarungseid der Stadtverwaltung. Sie ist nicht mehr arbeitsfähig“, sagte Stadtrat Roger Stöcker (SPD). Stimme es, dass führende Verwaltungsmitarbeiter bereits vor Monaten ihre Überlastung beim Bürgermeister angezeigt haben, dieser darauf nicht reagiert habe und den Stadtrat nicht informierte, müssten Konsequenzen folgen. Daher sei es nur richtig, dass die Kommunalaufsicht darüber unterrichtet wird“, so Stöcker.

Martin Zimmermann (SPD-Fraktion) aus Schneidlingen sagte der Volksstimme nach der Beratung, dass er den Kreis angeschrieben hat, um mitzuteilen, dass die Verwaltung arbeitsunfähig ist. Denn jetzt stehe die Frage im Raum, ob die Verwaltung überhaupt noch geführt werden könne. „Ich hoffe jetzt inständig, dass dieses Problem ernst genommen wird.“ Denn so könne es nicht weiter gehen, steht für den Ortsbürgermeister aus Schneidlingen fest. Es werde „höchste Eisenbahn“, dass was passiere.

Wie geht die Kommunalaufsicht der Landkreisverwaltung als zuständige Aufsichtsbehörde mit diesen Informationen um? Diese Frage regelt das Kommunalverfassungsgesetz, heißt es aus Bernburg. Daraus leitet sich ab, welche Rolle dem Landkreis in einem solchen Fall zukomme. Dienstvorgesetzter des Bürgermeisters und damit zuständig sei der Stadtrat. Die Kommunalaufsicht könne und werde zunächst beraten, wird auf Anfrage mitgeteilt.

Bis zum Beitrag in der Volksstimme am vergangenen Donnerstag wusste der Kreis nichts von den Schilderungen, dass zwei Fachbreichsleiterinnen dem Bürgermeister angezeigt haben, dass sie dauerhaft arbeitsunfähig sind. Michel Peter, der zuständige Stabsstellenleiter der Kommunalaufsicht, verweist auf die Zuständigkeit des Bürgermeisters: „Der Hauptverwaltungsbeamte leitet die Verwaltung der Kommune. Er ist für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich und regelt ihre innere Organisation. Er erledigt in eigener Verantwortung die Geschäfte der laufenden Verwaltung.“

Peter erklärt weiter, dass die „Vertretung“, also der Stadtrat, der „Dienstvorgesetzte, höhere Dienstvorgesetzte und oberste Dienstbehörde des Hauptverwaltungsbeamten (also des Bürgermeisters)“ ist. Die Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises hat außerdem angekündigt, „die Sach- und Rechstlage im Rahmen der Rechtsaufsicht sowie im Rahmen der präventiven - also unterstützenden - Aufsicht, unter Beteiligung der Kommune, zu erörtern.“ Es handele sich um ein laufendes Verwaltungsverfahren, teilt Peter mit.

Der Bürgermeister der Stadt Hecklingen Uwe Epperlein (WGH) ist jetzt wieder im Dienst. Auf die vergangene Sitzung des Stadtrates und die geschilderten Informationen angesprochen, sagte er, dass die Verwaltung „nicht erst seit gestern personell unterbesetzt ist.“ Man habe unter anderem einen „akuten Rückstand in der Aufarbeitung der Satzungen. Dafür brauche es Zeit, die die Verwaltung aufgrund sehr starker krankheitsbedingter Ausfälle und der Altersstruktur nicht habe. „Daher sind wir nicht so leistungsfähig, wie wir es sein müssten“, gab der Rathauschef offen zu. Das habe er dem Stadtrat auch schon Anfang September in einer Arbeitsberatung gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Dazu kündigte der Bürgermeister an, dass temporär zwei neue Mitarbeiter eingestellt werden müssen. Das habe aber nichts damit zu tun, dass der Bürgermeister und seine Stellvertreterin krank waren. Das sei einfach ein unglücklicher Zufall gewesen. „Krankheit sucht sich keiner aus“, so Epperlein.