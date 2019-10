Der Bürgermeister von Hecklingen Uwe Epperlein darf seine Nebentätigkeit als Architekt nicht mehr ausüben.

Hecklingen l Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung hinter verschlossenen Türen mehrheitlich beschlossen, erfuhr die Volksstimme. Den entsprechenden Antrag dazu hatte die SPD-Fraktion vorgelegt.

Die Nebenbeschäftigung war Epperlein 2015 nach seinem Amtsantritt im Oktober vom alten Stadtrat genehmigt worden.

Arbeitsausfall im Rathaus

SPD-Fraktionschef Roger Stöcker begründete seinen Beschlussvorschlag mit dem hohen Arbeitsausfall im Rathaus. Das erfordere ein gesteigertes Engagement des Bürgermeisters.

Stöcker: „Grundsätzlich kann man einer Nebentätigkeit nachgehen. Das setzt aber voraus, dass man seine Haupttätigkeit fest im Griff hat. Wenn in Hecklingen alles glatt laufen würde, wäre es mir egal, was der Bürgermeister nebenbei so treibt. Das tut es aber leider nicht und somit mussten wir handeln.“

Bürgermeister sei kein normaler Acht-Stunden-Beruf. Die Stadtoberhäupter im Land, die er kenne, würden die Woche locker 50 und mehr Stunden rackern. Da bleibe ihnen kaum noch Zeit für eine berufliche Nebentätigkeit.

"Am Rande der Handlungsfähigkeit"

Dass man Uwe Epperleins Nebenjob damals genehmigt habe, stelle sich heute als Fehler heraus. „Diesen Fehler haben wir mit unserem Antrag nun berichtigt“, sagte der SPD-Politiker und fügte hinzu: „Die Stadt Hecklingen steht gerade am Rande der Handlungsfähigkeit oder ist bereits darüber hinaus. Da muss der Bürgermeister mit voller Kraft anwesend sein.“