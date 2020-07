Vor zwei Jahren hat die KVG Salzland begonnen, die Linien übersichtlicher zu takten. Am 1. August folgt der Altkreis Staßfurt.

Staßfurt l Wer sich mal schnell über den öffentlichen Personennahverkehr im Salzlandkreis informieren will, wird beim Blick auf die Homepage der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH (KVG) fast vom Angebot erschlagen. Über 40 Linien verkehren zwischen Aschersleben, Bernburg, Schönebeck und Staßfurt. Und gerade beim genaueren Blick in die Abfahrtspläne der Linien ist es schwer, durchzublicken. „Wir haben vor zwei Jahren angefangen, das Angebot in den Verkehrsgebieten grundlegend zu überarbeiten“, sagt Bill Bank, Leiter Verkehrsplanung, Marketing und Tarif bei der KVG. „Der Aufhänger war es, die Pläne übersichtlicher, rhythmischer und verständlicher zu gestalten.“ Nachdem in den Altkreisen Aschersleben und Schönebeck die Umstellung bereits erfolgt ist, folgen zum 1. August nun auch die Altkreise Bernburg und Staßfurt.

Von den Umstellungen verspricht sich die KVG auch Fahrgastzuwachs. „Das ist uns in Aschersleben und Schönebeck gegen den Trend gelungen“, sagt Bill Bank. Darauf hofft die KVG natürlich auch für den Bereich Staßfurt.

Im Verkehrsgebiet Staßfurt bleiben die Linien im Grunde gleich. Neu ist, dass für die Linien konsequente Stundentakte eingeführt werden. Auch das Angebot an Wochenenden wird ausgebaut. Was heißt das konkret? Ein Blick auf die Linien:

Linien 150 und 151

Die Linie 150 führt von Athensleben über Löderburg, Staßfurt und Hecklingen nach Gänsefurth. Die Linie 151 ist eine Ringlinie von Staßfurt Nord nach Rathmannsdorf und Hohenerxleben und wieder zurück nach Staßfurt Nord. „Beide Staßfurter Linien wurden von Montag bis Freitag auf einen konsequenten Stundentakt koordiniert, welcher durch einzelne Fahrten des Schülerverkehrs verdichtet wird“, erklärt Bill Bank. Durch den Wechsel der zeitlichen Lagen auf der Linie 150 gibt es bis 12 Uhr von Staßfurt Nord in die Innenstadt einen Halbstundentakt, ab Nachmittag dann umgekehrt in Richtung Staßfurt Nord. Am Sonnabend gibt es auf der Linie 150 einen Zwei-Stunden-Takt mit einzelnen Zusatzfahrten. Die Linie 151 ist mit den Fahrten von und nach Rathmannsdorf abgestimmt mit den Linien 111 und 158.

Linie 153

Die Linie 153 ist weiterhin eine Ergänzung für die Linie 146 und verkehrt von Neundorf nach Staßfurt und umgekehrt.

Linie 156

Die Linie war bisher nur einfach als Ringverkehr zwischen Egeln, Etgersleben, Westeregeln, Hakeborn und Egeln unterwegs. Neu ist, dass die Linie in beiden Richtungen als Ringverkehr fährt. „Dadurch verkürzen sich zum Beispiel einige Fahrzeiten von Etgersleben nach Egeln“, erklärt Bill Bank. Das ist auch von Bedeutung für die Egelner Schulen. Am Sonnabend wird die Linie nun zweimal statt einmal bedient. Die Busse fahren dabei als Linie 160 nach Staßfurt weiter und kommen auch als solche von Staßfurt.

Linien 157 und 159

Die Linie 157, die bisher von Staßfurt nach Wolmirsleben über Unseburg und Borne führt, wird ab Wolmirsleben bis nach Egeln verlängert. Neu ist, dass sich die Busse in Unseburg mit den Bussen der Linie 159 treffen, zum Beispiel um 10.36 Uhr. Die Linie 159 führt von Staßfurt über Förderstedt, Atzendorf, Wolmirsleben und Tarthun nach Egeln. Durch die Umsteigemöglichkeiten in Tarthun bestehen zusätzliche Fahrtmöglichkeiten nach Borne/Atzendorf und Staßfurt. Auf der Linie 159 gibt es zudem nun auch am Wochenende Verbindungen, vorher gab es die gar nicht. Am Sonnabend sind fünf Fahrten vorgesehen, am Sonntag drei. Diese fahren aber als Rufbus. Dieser muss spätestens eine Stunde vor Abfahrt informiert werden. In Egeln gibt es einen Anschluss an die Linie 161, die von Egeln nach Magdeburg führt.

Ein großer Kraftakt war die Umstellung der Schulbusse im Bereich Egelner Mulde mit verändertem Unterrichtsbeginn. „Ab Oktober haben umfangreiche Gespräche mit Verwaltung und den Schulen stattgefunden“, sagt Bill Bank. Bisher mussten die Schüler der Grundschule Wolmirsleben mehr als eine halbe Stunde warten, bis die Schule begann. Die Linie 159 aus Unseburg kam 6.55 Uhr an, aus Borne um 6.59 Uhr. Der Unterricht begann 7.30 Uhr. Es konnte erreicht werden, dass der Unterricht nun schon um 7.25 Uhr beginnt. Der Bus aus Unseburg kommt dafür nun erst um 7.13 Uhr, der aus Borne um 7.12 Uhr an. Die Wartezeiten für die Schüler verringern sich also deutlich. Besser getaktet sind die Verbindungen auch bei den Grundschulen Egeln und Westeregeln. Unterrichtsbeginn in Egeln ist nun 7.45 statt 7.30 Uhr. In Westeregeln beginnt die Schule um 7.30 statt 7.50 Uhr. In Egeln kommt der Bus als Linie 159 statt um 7.16 Uhr nun um 7.34 Uhr an. Auch hier verringert sich die Wartezeit.

Linie 158

Die Linie 158 führt von Staßfurt über Rathmannsdorf und Ilberstedt nach Bernburg. Alle Fahrten haben am Staßfurter Bahnhof zukünftig Anschluss zu den Zügen nach und von Magdeburg.

Linie 161

Die Linie von Egeln nach Magdeburg wurde erweitert. Statt acht Fahrten gibt es wochentags nun elf Fahrten. Auch am Wochenende ist die Linie zukünftig im Einsatz.