Über drei Tage wird an Pfingsten wieder ein besonderes Programm am Schloss Hohenerxleben angeboten. Für die Pianistin Lucia Keller wird es außergewöhnlich, weil sie am Sonntag ganz allein im Fokus ist.

Hohenerxleben - Am reich gedeckten Frühstückstisch im Schloss Hohenerxleben mit zahlreichen Leckereien saß Lucia Keller in der Mitte. Diese symbolische Geste konnte auch im übertragenen Sinne verstanden werden. Denn den Mittelpunkt hatte sich die junge Frau verdient. Am Dienstag, 23. Mai, ist Lucia Keller 26 Jahre alt geworden. Zum Geburtstag gab es im Schloss Hohenerxleben zahlreiche Glückwünsche und warme Worte für die Künstlerin. Seit acht Jahren schon ist die Pianistin, Sängerin und Schauspielerin im und am Schloss aktiv.