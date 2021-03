Eine 84-Jährige aus Staßfurt wurde zum Pflegefall. Ihre Familie entscheidet sich für die Pflege zu Hause. Auch die Urenkelin packt mit an.

Staßfurt l Helena ist nicht unbeschwert. Nicht in ihrer Tonlage und nicht in ihren Worten. Helena ist höflich, redegewandt und aufmerksam. Aber wenn sie anfängt zu reden, dann hört man, dass sie ihr Päckchen zu tragen hat. Sie ist nicht aufgedreht wie andere Jugendliche. Und unüberlegte Wörter kommen sicher nicht über ihre Lippen. Helena ist ernst. Sie antwortet bestimmt, aber überlegt und wirkt mit ihren 16 Jahren selbstbewusst, aber auch bodenständig.



Das war nicht immer so. „Ich war früher schüchtern“, sagt sie. „Ich habe mich aber verändert. Ich bin jetzt selbstbewusster und ehrgeiziger geworden.“ Die 16-jährige Helena Arndt wohnt mit ihrer Familie in Staßfurt und besucht die elfte Klasse des Dr.-Frank-Gymnasiums in Staßfurt.



Helena ist aber vor allem privat gefordert. Wenn andere Jugendliche mit kleinen Au-gen und wenig Lust in der Schule ankommen, dann hat Helena sich manchmal schon mit schweren Gedanken und schwerer Arbeit herumgeplagt. Gleich neben Helena und ihrer Familie wohnt ihre Oma. Und seit Ende August 2020 auch ihre 84-jährige Uroma, die viel Pflege braucht.



Pflege für die Uroma fast rund um die Uhr

Oma, Mama und Helena: Drei Frauen kümmern sich um die Frau, die sich nicht mehr um sich selbst kümmern kann. Da müssen um 7.15 Uhr die Windeln gewechselt werden. Mitten in der Nacht muss sie umgelagert werden, damit sie sich nicht wund liegt. Füttern, waschen, Zähne putzen. Alle helfen mit. Auch Helena, die ihre Uroma natürlich liebt. Und obwohl es oft anstrengend ist: Die Familie kümmert sich gern um die Uroma. Das ist eine Selbstverständlichkeit für Helena: „Viele haben gesagt, dass wir uns zu viel zumuten. Alle haben gesagt, dass wir das nicht schaffen mit der Pflege.“ Die Zweifler sind ruhiggestellt.



Angefangen hatte es im Februar 2020, als die Uroma körperlich immer mehr abbaute. Bis dahin wohnte sie allein. „Ende Juni war sie dann ganz schwach und geistig verwirrt“, berichtet Helena Arndt. Sie kam ins Krankenhaus. Dort wurden bei der älteren Frau eine Sepsis und extremer Natriummangel festgestellt, was die Verwirrtheit erklärte. Dazu kam eine Lungenentzündung. Im Krankenhaus bekam die Uroma dann noch einen Herzinfarkt. „Sie lag über drei Monate im Krankenhaus, ist bettlägerig geworden und kann seit Juni nicht mehr laufen“, erzählt Helena. Bis heute hat sie sich von dem körperlichen Rückschlag nicht erholt und ist zu einem schweren Pflegefall geworden. „So eine Situation wünscht man keinem“, sagt Helena.



Die eigenen Bedürfnisse kommen zu kurz

Als die Uroma nach langer Zeit endlich das Krankenhaus verlassen durfte, stand die Familie vor einer Entscheidung. Sollte sie in ein Pflegeheim gegeben werden, wo man sich professionell um sie kümmern würde? Oder sollte man versuchen, die Pflege selbst zu übernehmen? Eine kurze Zeit war die Uroma in der Kurzzeitpflege, aber dann entschied die Familie: Ihre Tochter nimmt sie auf und die ganze Familie kümmert sich. Auch die Enkelin und die Urenkelin, die einen Hauseingang weiter wohnen.



„Am Anfang war das nicht so einfach. Ich war gehemmt“, sagt Helena. Es kostete Überwindung. „Die eigenen Bedürfnisse kommen zu kurz.“ Aber Helena tritt gern kürzer, auch wenn es gerade für die Uroma eine schwer ertragbare Situation ist. „Sie ist kognitiv voll da“, sagt Helena. Bekommt also alles mit. „Sie weint ab und zu und sagt, sie würde uns zu viel zumuten.“ Dabei ist es ja keine Strafe und kein Job, sondern selbstredend, dass die Pflege hier in den eigenen vier Wänden passiert.



Warum Helena Arndt mit diesem Thema an die Öffentlichkeit geht? „Ich würde gerne Menschen und vor allem jungen Leuten Mut machen, sich mit dem Thema Pflege auseinanderzusetzen“, sagt sie. „Jeder hat gesagt, dass man die Pflege häuslich nicht bewerkstelligen kann. Umso stolzer bin ich, dass wir es doch geschafft haben. Meine Mama und ich haben schnell gelernt, wie man richtig pflegt.“ Sie will motivieren.



Besonders schwer war die Zeit natürlich auch wegen der Corona-Pandemie. Denn Helena musste wie alle anderen Schüler auch ihre Schulaufgaben im Homeschooling absolvieren. Im kommenden Jahr macht Helena ihr Abitur. Schon jetzt arbeitet sie ziel-strebig darauf hin.



Denn nebenbei ist Helena auch ein absolutes Sprachentalent. Sie spricht vier Sprachen fließend und versteht fünf Sprachen. Neben ihrer Muttersprache Deutsch spricht sie fließend Englisch, Spanisch und Portugiesisch, dazu versteht sie Italienisch recht gut. „Spanisch habe ich mir selbst beigebracht. Ich wollte schon seit Kindertagen Spanisch sprechen können. Der Sprachfluss ist sehr schön, die Sprache hat einen schönen Klang. Ich mag auch die Kultur.“ Helena klingt begeistert.



Nach dem Abi Spanisch und Englisch auf Lehramt

Natürlich hat sie Spanisch auch in der Schule. Dort steht sie derzeit bei 13 Punkten. Das ist eine Note eins mit kleinen Abzügen. In Englisch steht sie bei elf Punkten, das ist eine solide Note zwei. „Portugiesisch konnte ich mir herleiten, weil es doch sehr viele Ähnlichkeiten mit Spanisch hat.“ Freilich kann Helena derzeit weder nach Südeuropa oder Südamerika reisen, um dort weitere Erfahrungen in den romanischen Sprachen zu sammeln. „Ich stehe aber im Internet im Kontakt mit Muttersprachlern, die mir bescheinigen, dass ich die Sprachen sehr gut beherrsche“, sagt Helena.



Nach dem Abitur will sie in Halle Lehramt studieren. Natürlich Spanisch und Englisch. Und bis dahin hilft sie natürlich auch bei der Pflege mit. Die Uroma bekommt jede Woche Besuch von einer Physiotherapeutin. Aber die ältere Frau ist sehr geschwächt. Es ist schwer, die Muskeln wieder in Bewegung zu bringen. Ohne fremde Hilfe kommt sie nicht mehr durch den Tag.



Die Uroma ist ängstlich und scheu geworden. Sie braucht vertraute Gesichter um sich herum. So wie jenes von Helena Arndt, die natürlich jeden Tag bei ihrer Uroma nebenan ist. „Natürlich muss man auf ganz viel verzichten, aber ich bin noch jung und kann später noch an mich denken“, sagt Helena Arndt. „Und jedes Mal, wenn meine Uroma lächelt, dann weiß ich, wofür sich der ganze Aufwand lohnt. Ältere Menschen gehören in die Mitte der Gesellschaft und besonders in ihre Familien.“