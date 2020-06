Auch über diese Container wurde am Dienstag während einer öffentlichen Beratung gesprochen. Archivfoto: Stuhr

Groß Börneckes Ortsbürgermeisterin zeigt der Verwaltung, wo es im Ort mit der Pflege klemmt.

Groß Börnecke l Groß Börnecke muss sauberer aussehen, findet Ortsbürgermeisterin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (Wählergemeinschaft Hecklingen). Daher hat sie sich mit der zuständigen Stadtverwaltung in Hecklingen in Verbindung gesetzt, um zu zeigen, wo überall Handlungsbedarf besteht. Eine Begehung hat jüngst stattgefunden.

„Groß Börnecke ist im Vergleich zu Hecklingen hinten angestellt“, meinte die Ortschefin während einer öffentlichen Beratung Dienstagabend als sie ihren Ortschaftsrat informierte, dass der Rundgang stattgefunden hat. Denn im Unterschied zu Hecklingen, wo es einen Stadtbaubetrieb gibt, müsste Groß Börnecke mit sehr wenigen Gemeindearbeitern Tätigkeiten im Bereich der Landschaftspflege schaffen. Das sei gerade jetzt nur schwer regelmäßig zu bewerkstelligen.

„Groß Börnecke sieht im Moment fürchterlich aus“, stellte Muschalle-Höllbach fest. Dabei blickt sie auch wieder auf den Bauernteich. Er sei eine „Katastrophe“. Wie jedes Jahr würden die Algen wuchern. Vielleicht könnte er noch einmal abgefischt werden, spielte sie auf darauf an, dass die Stadt ihre „Mega-Harke“ einsetzt.

Mehrere Punkte im Blick

Dieses Geräte wurde vor einigen Jahren als Sponsoring für die Stadt und den Teich angefertigt, um das Problem in den Griff zu bekommen. Damit werden die Algen und anderer Unrat aus dem Gewässer rausgezogen.

Muschalle-Höllbach machte weiterhin darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, neu gepflanzte Bäume auch zu pflegen. In der Mittelstraße seien vor einigen Jahren zwei neue Akazien gesetzt worden. „Sie müssen Wasser erhalten“, sonst sei das Geld für die Pflanzung „futsch“, monierte die Ortschefin. Auch das Aussehen einer Anlage in der Nähe des Frisörs wurde kritisch beäugt. „Die Gosse an der Kreisstraße wächst zu.“

Gemeinsame Lösung finden

Dass es dort nicht schön aussieht, ist Marina Feldheim (WGH) ebenfalls aufgefallen. Darauf eingehend, dass es sich um ein privates Grundstück handelt, meinte der Bürgermeister der Stadt Hecklingen, Uwe Epperlein (WGH), dass der Kommune hier die Hände gebunden sind. „Wir haben hier keine Handhabe.“

Die Ortsbürgermeisterin plädierte dafür, sich zusammenzusetzen, um eine Lösung zu finden. „Das ist straßenseitig und muss in Ordnung gebracht werden.“

Olaf Nürnberg (WGH) regte an, die Glascontainer ein Stück weiter nach hinten zu verrücken, weil die kaputten Scherben auf den Fahrbereich fallen. „Wenn man auf der Straße fährt, sieht man es glitzern“, sagte er.

Außerdem wollte er von der Verwaltung wissen, wo das alte Tor des Bolzplatzes ist. Dazu konnte keiner eine Antwort geben. Dazu Nürnberg: „Förderstedt macht seinen Bolzplatz platt, vielleicht könnte man dort anfragen, ob wir von dort ein Tor erhalten?“ Uwe Epperlein sagte, dass in Förderstedt ein neuer Bolzplatz gebaut werden soll.

Zurück zum Thema Ordnung und Sauberkeit und der Begehung. Die Ortsbürgermeisterin ist froh, dass diese stattgefunden hat und die markanten Ecken, wo es nicht so gut im Ort aussieht, von der Verwaltung erfasst wurden. Das werde jetzt zu Papier gebracht, dankte sie der zuständigen Mitarbeiterin, dass ein Termin ermöglicht wurde.