Pflegefamilien im Salzland: Wo das Herz zu Hause ist

Familie Cerny-Röhr sitzt daheim in Bernburg mit ihrer Hündin vor dem Weihnachtsbaum. Domenik (13 Jahre) und Ramona (15) sind Pflegekinder von Annett und Thomas Cerny-Röhr. Sie leben schon viele Jahre gemeinsam – wie eine ganz normale Familie.

Bernburg/Staßfurt/Schönebeck - „Machen aus allem das Beste“, „Wir sind eine Familie“, „Umarmen uns jeden Tag“ und „Vergeben und Vergessen“ - direkt an der Haustür von Familie Cerny-Röhr erfahren die Gäste, was Annett Cerny-Röhr und ihrem Mann Thomas wichtig ist. Drinnen tuckert die Eisenbahn um den geschmückten Weihnachtsbaum, Familie Cerny-Röhr sitzt davor und kuschelt mit ihrer Hündin. Ein perfektes Familien-Idyll. Dass die beiden Kinder Ramona und Domenik Pflegekinder sind, davon ist nichts zu spüren. Die Bernburger gewähren Einblicke in ihre Geschichte und Gefühlswelt.