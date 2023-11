Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzlandkreis - Der Salzlandkreis wird älter. 53.757 Menschen über 65 Jahre gab es im Jahr 2021. 56.621 sollen es im Jahr 2035 werden. Das hat der Salzlandkreis in seinem Pflegestrukturbericht dargestellt. Das ist ein Anstieg von 5,33 Prozent. Daraus ergeben sich große Herausforderungen, zum Beispiel im Bereich der Pflege. Denn: Die Anzahl der Bedürftigen steigt an. Und zwar rasant. Waren es im Jahr 2011 noch 7.562 Menschen, die auf Pflege angewiesen waren, so waren es 2021 schon 14.364. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Zahl der Pflegebedürftigen also verdoppelt. Sie liegt derzeit bei 7,7 Prozent der Gesamtbevölkerung.