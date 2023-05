Solarenergie Photovoltaikanlage: Solarpark in Westeregeln mit Speicher geplant

Die Firma Grüne Energien Solar GmbH aus Bitterfeld-Wolfen will sich in der Gemeinde Börde-Hakel engagieren. Diese Pläne stellte Marco Pannicke in der jüngsten Ratssitzung in Hakeborn vor.