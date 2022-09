Pilze sicher im Altkreis Staßfurt genießen

Hecklingen - Die vordringlichste Aufgabe der Pilzsachverständigen ist es, durch ihre Beratung und ihre Aufklärungsarbeit dafür zu sorgen, dass es nicht zu Pilzvergiftungen kommt. Denn nicht jeder Sammler kennt sich so genau damit aus, ob er die Schätze in seinem Korb ohne gesundheitliche Probleme verzehren kann. Die Berater sind quasi eine Lebensversicherung für die Pilzfreunde, die nicht nur Champignons oder Pfifferlinge aus dem Supermarkt in der Pfanne braten wollen.