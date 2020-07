An der Grundschule Nord kann es in den Ferien jetzt losgehen. Bauarbeiter holten gestern alte Asbestplatten vom Dach. Foto: Franziska Richter

In der Debatte um die Planungsprobleme an Staßfurter Kita und Schulen wird nachgelegt.

Wie der Stand an den Bauprojekten an Staßfurter Kitas und Schulen ist An der Kita Pusteblume in Neundorf sind die Innenarbeiten zum Großteil abgeschlossen. Außenanlagen müssen noch fertig werden. Im September soll Einweihung gefeiert werden. Bei der Kita Benjamin Blümchen in Förderstedt stellte sich die fehlgeplante Sanierung als unmöglich heraus. Für einen Neubau werden aktuell Bodenplatten gegossen, Mauern gesetzt und Fenster und Türen montiert. An der Uhlandschule in Staßfurt sind die Kinder bereits im Sommer 2018 ausgezogen, bisher wurde das Gebäude nur entkernt. Planungen waren unbrauchbar und mussten durch neue Architekten überarbeitet werden. Das Projekt muss bis September 2021 verlängert werden. Bei der Sporthalle der Uhlandschule wurde durch dazugeholte Bauexperten festgestellt, dass die geplante Sanierung eine Fehlplanung war. Der Boden müsste komplett ausgehoben werden, dem würde wiederum die alte Konstruktion des Gebäudes nicht standhalten. Eine Sanierung ist nicht durchführbar. Wahrscheinlich bleibt nur der Abriss. Die Kinder müssen anderweitig Sport machen, wenn sie wieder Unterricht in der Uhlandschule haben. An Grundschule Nord in Staßfurt kann hauptsächlich in den Ferien gearbeitet werden. Auch hier mussten die bisherigen Entwürfe durch neue Planungen ersetzt werden. Seit Ende Juni ist das Gebäude von Grundschule Nord und Sekundarschule Hermann Kasten eingerüstet. Derzeit wird das Dach saniert. Türen und Fenster sind im August ersetzt. Hier gibt es wegen Corona Lieferverzögerungen. Beim Mehrzweckgebäude auf dem Hof der Grundschule Nord wurden bereits Aufträge an Firmen vergeben. Anfang bis Herbst 2021 gebaut werden. Aus der Kita Bergmännchen in Staßfurt sind die Kinder bereits ausgezogen. Nun reicht die Zeit nicht mehr aus, um Fördermittel aus dem Programm Stark III zu nutzen. Im Gebäude scheint auch zu wenig Platz, um Hort und Kita unterzubringen. Die Stadt will sich eine neue Variante überlegen. Die Kinder bleiben in ihrem Provisorium. (fh)

Staßfurt/Neundorf/Förderstedt l Das Interview mit Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) gießt Öl in die Debatte um die Planungsprobleme an Staßfurter Kitas und Schulen. Darin hatte der Verwaltungschef den Stadträten eine gewisse Unfairness vorgeworfen: Sie seien über Probleme bei Kita- und Schulsanierungen informiert gewesen. Jetzt öffentlich in der Sondersitzung vergangene Woche den Aufstand zu proben und seine Informationspolitik anzuprangern, entbehre einer realen Grundlage.

Der Bumerang kommt prompt zurück. Dass der Oberbürgermeister (OB) vollumfänglich informiert haben will, weist Stadträtin Bianca Görke (Die Linke) zurück: „Die Informationen kamen häppchenweise und waren nicht allumfassend.“ Dazu führt sie eine öffentliche Information des OB vom September 2019 an. Darin ist die Rede von „Zeitverzug“, „Schwierigkeiten“, „Umplanungen“ und Korrekturen von Bauablaufplänen.

Mehr "Asche aufs Haupt"

„Ich hätte mir mehr Asche aufs Haupt vom OB gewünscht anstatt jetzt zu behaupten, es sei alles richtig gelaufen“, so Görke. Wäre das so gewesen, hätte die Stadt nicht die Planungsexperten von der Saleg (*Landesberatungsgesellschaft) dazuholen müssen.

Ralf-Peter Schmidt (UBvS) fand die Informationen über die Planungsprobleme „bruchstückhaft“: „Da kam mal eine Info zu einer Kita in einem Ausschuss, dann mal zu einer Schule, dann mal etwas in einer weiteren Runde.“ Ein Gesamtbild durch zusammenhängende Informationen sei nicht entstanden. „An der Uhlandschule soll lange Taubenkot die Ursache für die Verzögerungen gewesen sein“, so Schmidt. Bis heute fehle eine Übersicht über die Mehrkosten durch die Planungsfehler. Zum Interview: „Ich finde es nicht schön, dass wir die Schuld hin- und herschieben.“

"Schlampig gearbeitet"

Johann Hauser (FDP) winkt ab: „Einer schiebt es jetzt dem anderen in die Schuhe. Keiner will damit zu tun gehabt haben.“ Das Problem lag nicht nur am Architekten, sondern an der mangelnden Kommunikation in der Stadtverwaltung. „Es wurde schlampig und nicht richtig gearbeitet. Der Oberbürgermeister wird dafür zu Recht zur Rechenschaft gezogen.“

SPD/Grüne-Fraktionschef Michael Hauschild nimmt den Oberbürgermeister in Schutz: „Dass er über Probleme an den Sanierungsprojekten informiert hat, kann ich bestätigen. Probleme mit dem Architekten wurden in der Runde der Fraktionsvorsitzenden angesprochen.“ Dennoch verfüge man aktuell nur über ein Zwischenergebnis und brauche weitere Informationen. „Natürlich bin ich unangenehm berührt von der Situation der Eltern, Pädagogen und Kinder.“

"Darf nicht nochmal passieren"

„Wir wollen Aufklärung“, sagt Stadtratsvorsitzender Peter Rotter (CDU). Es gehe nicht darum, den OB zu ärgern oder an den Pranger zu stellen. So gravierende Planungsprobleme dürften einfach nicht und vor allem nicht nochmal passieren. Wo hat es in der Verwaltung gestockt? „Wie viel Arbeit wurde in der Stadtverwaltung umsonst geleistet?“, so Rotter. Auch dies seien Mehrkosten, die durch die Planungsprobleme entstanden seien.

Aus Sicht als Förderstedter Ortsbürgermeister ist die Sache für Rotter noch schlimmer: „In Förderstedt wurden die Kinder eine Zeitlang umsonst hin- und herkutschiert.“ Die „Benjamin Blümchen“-Eltern müssen ihr Krippenkind morgens nach Glöthe, ihr Kitakind nach Atzendorf bringen. Hätte man früher reagiert, wäre die Übergangslösung kürzer gewesen.

"Dimension nicht bekannt"

Stephan Czuratis (CDU) betont, der OB habe zwar über den bautechnischen Stand der Projekte immer berichtet, „aber aus heutiger Sicht auf die Probleme hingewiesen hat er nicht“. „Die Dimension des Ganzen war nicht bekannt.“ Zwar seien Umplanungen für die Förderstedter Kita Mitte 2019 bekanntgemacht worden, „aber nicht, dass das symptomatisch für alle Projekte war.“ Auch dass die Planungsexperten der Landesberatungsgesellschaft Saleg dazugeholt wurden, habe die Stadt damals anders begründet, und zwar mit der Komplexität der Projekte und Zeitdruck. Über die Kündigung des Architekten wegen Fehlleistungen sei man im Dezember informiert worden.

Für Matthias Büttner (AfD) ist das Geschehen unbegreiflich: „Wie kann man einen einzigen Architekten mit so vielen Projekten beauftragen und die Probleme so lange verschleiern?“ Der betreffende Architekt habe in Sachsen-Anhalt mittlerweile einen schlechten Ruf, da er andernorts Projekte in den Sand setzte. Warum sei er nicht genauer durch die Verwaltung überprüft worden? Seien denn vielleicht an den Kitas Neundorf oder Förderstedt schon Fehler „eingebaut“ worden?