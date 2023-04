Enttäuschung bei Patientinnen: Plötzlich ist die einzige noch existierende Frauenarztpraxis in Staßfurt geschlossen. Es fehlen schon Haut- und Kinderärzte.

Plötzlich fehlt in Staßfurt auch ein Frauenarzt

Dieser Zettel informierte die Patientinnen in Staßfurt.

Staßfurt - „So kann man mit Patienten nicht umgehen“, findet Jutta Schünemann. In ihrem Bekanntenkreis sei es ein großes Thema, dass nun auch die letzte Frauenarztpraxis in Staßfurt geschlossen wurde. Und das urplötzlich. „Auf Beschluss der Geschäftsführung der MVZ Dr. Lütge GmbH bleibt die Praxis ab 1.4. 2023 bis auf weiteres geschlossen!... Wir danken für Ihr Verständnis“ mussten die Patienten auf einem Zettel an der Eingangstür lesen.