Mitarbeiter der Stadtwache, eine Kooperation von Ordnungsamt und Polizei, patrouillieren in der Altstadt in Magdeburg. Auch im Salzlandkreis fanden Kontrollen statt - dabei wurden einige Platzverweise erteilt. Symbolfoto: Ronny Hartmann/dpa

Vor allem Kinder und Jugendliche halten sich im Salzlandkreis offensichtlich nicht immer an die Vorschriften.

Bernburg (vs) l Innerhalb eines Tages haben Beamte im Salzlandkreis bei einer Corona-Kontrolle 26 Platzverweise verteilt. Das teilt die Verwaltung am Dienstag mit. Von den Verweisen am Freitag betroffen waren den Angaben nach vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, die sich am Abend in Bernburg, Aschersleben und Staßfurt in kleineren Gruppen versammelt hätten.

Anzeigen stellten die Beamten zwar nicht aus, aber sollten die Jugendlichen nochmals erwischt werden, drohen ihnen Bußgelder.

So glimpflich ist ein 37-jähriger Mann aus Aschersleben allerdings nicht weggekommen. Er muss sich wegen Filschwilderei verantworten, weil er gemeinsam mit zwei weiteren Männern (40 und 42 Jahre alt) an der Ascherslebener Tonkuhle gegrillt und geangelt hatte. Er konnte weder einen Fischereischein, noch einen Erlaubsschein vorweisen. Für das Grillen wurde gegen alle Beteiligten dann noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.