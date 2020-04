Ein 70-jähirge Mitbewohnerin eines Altenheimes in Löbnitz hat am Dienstag für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt.

Löderburg (vs) l Das Verschwinden einer 70-jähirgen Seniorin aus einem Altenheim in Löbnitz hat am Dienstag eine große Suchaktion ausgelöst. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, wurde am Dienstagabend festgestellt, dass die Frau nicht im Heim ist. "Aufgrund der unangepassten Bekleidung, der Wetterlage sowie dem Krankheitszustand der vermissten Person konnte eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben nicht ausgeschlossen werden", schreibt die Polizei und startete einen Großeinsatz.

Neben einem Suchhund kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Feuerwehrleute suchten mit einem Boot die Bode ab und fanden die vermisste Person lebend aber stark unterkühlt unterhalb einer Bodebrücke.

Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Bernburg gebracht.