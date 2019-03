Auf der Bundesstraße 81 zwischen Halberstadt und Magdeburg kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Unfall. Foto: Matthias Strauss

Auf der B81 bei Egeln im Salzlandkreis hat ein Unfall eine Vollsperrung verursacht. Die beteiligte Autofahrerin hatte Alkohol im Blut.

Egeln (muß/dt) l Nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag musste die Bundesstraße 81 zwischen Halberstadt und Magdeburg für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Nach ersten Angaben der Polizei war eine alkoholisierte Autofahrerin mit ihrem Lancia verunglückt. Gegen 1 Uhr in der Nacht fuhr die Frau in Richtung Magdeburg, als sie nahe der Ortschaft Egeln die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Das Auto krachte in die Leitplanke, schleuderte anschließend über die Fahrbahn und knallte erneut in eine Leitplanke. Die Autofahrerin wurde nur leicht verletzt. Wie die Polizei miteilte, ergab ein erster Atemalkoholtest bei der Unfallverursacherin einen Vorwert von etwa 1,1 Promille. Ihr Führerschein wurde daher eingezogen, eine Blutentnahme veranlaßt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.