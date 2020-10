In Egeln haben Beamten einen Autofahrer mit zwei Promille angehalten. Symbolfoto: Martin Rieß

Polizeibeamten halten 40-Jährigen in Egeln an.

Egeln l In der Tarthuner Straße in Egeln wurde am Freitagnachmittag ein Auto mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Der 40-jährige Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,00 Promille. Zur weiteren Beweiserhebung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Autofahrer hat ein Fahrverbot bekommen.