Er war kein unbeschriebenes Blatt. Nach Diebstahl und Tätlichkeiten landete ein Staßfurter im Knast.

Bernburg/Staßfurt (fr) l Ein junger Mann aus Staßfurt ist beim Ladendiebstahl in Bernburg erwischt worden und am Tag darauf im Knast gelandet. Den 26-Jährigen hatten Mitarbeiter eines Supermarkts in der Lindenstraße auf seine Tat angesprochen, nachdem er beobachtet worden war. Darauhin griff er sie unvermittelt an und verletzte einen Mitarbeiter im Gesicht.

Der Täter, ein bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannter Mann, konnte beim Eintreffen der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren intensiven Ermittlungen mit Unterstützung der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Magdeburg wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls führten dazu, dass gegen den Staßfurter am Sonnabend ein Haftbefehl erwirkt werden konnte. Nun sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt ein.