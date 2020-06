Bei einem Unfall zwischen Schackenthal und Bündel im Salzlandkreis sind am Dienstag drei Personen tödlich verletzt worden.

Schackenthal/Bründel (vs) l Bei einem schweren Unfall auf der L65 zwischen Schackenthal und Bründel sind am Dienstagnachmittag drei Menschen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache aus Schackenthal in Richtung Bründel kommend ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich mehrfach.

Dabei geriet das Auto in Brand. Die Feuerwehr fand nur noch das ausgebrannte Wrack vor, indem die Einsatzkräfte während der Löscharbeiten drei verbrannte Personen vorfanden. Die Polizei ermittelt noch zur Identität. Zur Unfallaufnahme wurden auch die Staatswanwaltschaft und Gutachter der Rechtsmedizin hinzugezogen.