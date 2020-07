In Staßfurt wollten unbekannte Täter an das Innere eines Geldautomaten. Das hat allerdings nicht geklappt.

Staßfurt (vs) l In Staßfurt haben sich Diebe am Montagmorgen an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht: Wie die Polizei mitteilt, hatten mehrere Personen versucht, über den Einbruch in einen Supermarkt in der Hecklinger Straße an den dort befindlichen Geldautomaten zu gelangen.

Zunächst verschafften sie sich Zugang über das Dach des im Supermarkt befindlichen Bäckers und versuchten dann über die Wand eines Lagerraums von hinten an den auf der anderen Wandseite aufgestellten Automaten zu gelangen. Wie die Polizei mitteilt, war die Wand durchbohrt und der Automat zwar beschädigt aber die Täter gelangten wohl nicht an das Bargeld.

Ersten Ermittlungen nach, flüchteten die Kriminellen über den Dacheinstieg. Die Kripo sichert Spuren vor Ort.