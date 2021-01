Zigarettenautomat in der Herrmann-Danz-Straße in Hecklingen beschädigt.

Hecklingen (vs) l Obwohl kein Feuerwerk verkauft wurde, war, wie am 31. Dezember am Himmel zu sehen war, noch genug in den Kellern an Restbeständen eingelagert. Vermutlich genau in der Silvesternacht haben dann auch Unbekannte versucht, mittels Pyrotechnik einen Zigarettenautomat in der Herrmann-Danz-Straße in Hecklingen aufzusprengen.

Der Versuch misslang insofern, dass keine Zigaretten oder Bargeld entwendet wurden, jedoch der Automat erheblich beschädigt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen. Unter 03471/379-0 können sachdienliche Hinweise gegeben werden.