Eine Frau hat am Dienstag eine Seniorin mit einem Messer bedroht. Nun wurde sie in eine Fachklinik gebracht. Symbolfoto: Anja Guse

In Wolmirsleben im Salzlandkreis ist eine Seniorin von einer Frau mit einem Messer bedroht worden. Die Gesuchte wurde nun gefunden.

Womirsleben (vs) l Eine Frau, die eine Seniorin in der Straße am Schachtsee in Wolmirsleben mit einem Messer bedroht hatte, ist von der Polizei in eine psychiatrische Einrichtung nach Bernburg verbracht worden. Die von der Polizei gesuchte Dame hatte am Mittwochabend gegenüber ihren Familienangehörigen die Tat eingeräumt, wobei es Polizeiangaben nach zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen kam. Die Polizei musste anrücken und ließ die Frau unter ärztlichen Rat in die Einrichtung bringen.

Die als verwirrt beschriebene Frau bedrohte am Dienstag eine Rentnerin vor einem Wohngebäude am Schachtsee. Die 71-jähirge Seniorin sprach sie zuvor an, weil sie den Eindruck erweckt etwas zu suchen. Doch die Dame ging plötzlich mit einem Küchenmesser auf die Frau los und bedrohte sie. Die Seniorin rettete sich zu einer Gruppe Jugendlichen am See, die mutmaßliche Täterin verschwand.