In Staßfurt hat die Polizei zwei Männer mit geklauten Holzbalken erwischt. Die beiden durften ihr Diebesgut wieder zurückbringen.

Staßfurt (vs) l In Staßfurt hat die Polizei in der Nacht zum Montag Männer mit geklauten Holzbalken erwischt. Die beiden waren mit ihrem Nissan auf der Calbeschen Straße unterwegs, als sie von der Polizei kontrolliert wurden. Aus dem geöffneten Kofferaum des Wagens ragten nicht nur Holzbalken heraus - darin befand sich auch ein 40-jähriger Staßfurter, der die Balken notdürftig festhielt. Der 32-jährige Autofahrer gab gegenüber der Polizei an, die Holzbalken gerade eben aus dem Garten eines Kumpels abgeholt zu haben.

Noch während der Kontrolle wurde den Beamten durch Zeugen mitgeteilt, dass zwei Personen dabei beobachtet wurden, wie sie kurz zuvor Holzbalken von der Baustelle der Bode-Brücke in einen Nissan geladen hätten.

Die beiden Männer durften ihr Diebesgut postwendent zurückbringen. Gegen sie wurde eine Ermittlungsverfahren eingeleitet.