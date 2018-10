Mit sechs Ordnungshütern war die Magdeburger Bereitschaftspolizei in Staßfurt an der Kreuzung Hohlweg/Schlachthofstraße vor Ort. Foto: Enrico Joo

In Staßfurt wurden bei einer Kontrolle Verkehrssünder verwarnt.

Staßfurt/Schönebeck l Zögerlich schleichen am Donnerstag Fahrzeuge in Staßfurt an der Ampelkreuzung vom Hohlweg in die Schlachthofstraße. Die Polizei führte eine Kontrollaktion durch. Konkret ging es darum, Kraftfahrer herauszuwinken, die beim Rechtsabbiegen an der Roten Ampel mit „Grünpfeil“ nicht an der Haltlinie hielten. Innerhalb der ersten halben Stunde winkten die Ordnungshüter von der Bereitschaftspolizei aus Magdeburg bereits sieben Fahrzeuge heraus.

„Für mein Empfinden ist das viel“, sagt ein Polizist vor Ort. Die Autofahrer zeigen dabei auch Einsicht. „Da müsste man mehr drauf achten“, sagt die Fahrerin eines Kleinwagens, die gestoppt worden war. „Ich dachte, ich habe angehalten“, sagt sie achselzuckend.

Die Überprüfung in Staßfurt war Teil einer großangelegten Komplexkontrolle im gesamten Salzlandkreis.

Ampelphasen im Blick

„Das bedeutet, dass wir nicht nur einzelne Aspekte wie Geschwindigkeiten oder Warndreiecke kontrollieren, sondern dass wir an diesem Tag gleich alles am Fahrzeug überprüfen“, erläutert Kriminalrat Jens Geletzka. Sind Warndreieck und Warnweste vorhanden? Ist der Verbandskasten noch haltbar? Aber auch die Funktionsfähigkeit der Scheinwerfer überprüfen die Polizisten. Teilweise wird an manchen Standorten auch die Geschwindigkeit gemessen oder die Beachtung der Ampelphasen kontrolliert.

Insgesamt kontrolliert die Polizei an diesem Tag mit acht Teams an 16 Stellen. Dabei kommt neben dem Polizeirevier Salzlandkreis auch die Bereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt zum Einsatz. Kontrolliert wird unter anderem an der Magdeburger Straße und der Geschwister-Scholl-Straße/Kreuzung Nicolaistraße in Schönebeck, in Staßfurt am Hohlweg, in Egeln am Breiten Weg und in Bernburg an der Annenstraße.

Zeichen setzen

„Wir wollen mit den Komplexkontrollen ein deutliches Zeichen setzen und die Sensibilität der Bevölkerung für das Thema Verkehrssicherheit schärfen“, sagte Kriminalrat Geletzka. Denn immer noch gebe es zu viele Unfälle im Salzlandkreis. Gefahrenquellen sind dabei auch defekte Scheinwerfer, die bei der Komplexkontrolle überprüft werden.

Wichtig ist, dass die Verkehrsteilnehmer wissen, wo sich ihre Hilfsmittel im Auto befinden. „Wenn die Leute nach einem Unfall erst nach Warndreieck und Verbandskasten suchen müssen, ist das problematisch“, sagt Polizeihauptmeisterin Peters. Das kann auch bei der Verkehrskontrolle passieren. So konnte eine Autofahrerin zunächst kein Warndreieck vorweisen, was für sie ein Ordnungsgeld von 15 Euro bedeutet hätte. Als sie ihre Kofferraumklappe schließen wollte, fällt jedoch zufällig noch das Warndreieck heraus. Glück gehabt!