Reinhard Glage und Frank Michael Baldt sind die Regionalbereichsbeamten in Staßfurt. Sie sind Polizisten zum Anfassen.

Staßfurt l Reinhard Glage ist im Stress, er hatte noch nicht mit dem Besuch gerechnet. Dabei sind seine Vorbereitungen ja quasi abgeschlossen. Der Kaffee ist aufgesetzt, der Tisch gedeckt, es gibt auch Gebäck. Aber eigentlich wollte er vor der Tür nochmal frische Luft schnappen. „Ich war noch nicht soweit“, sagt er. Dann lacht er. Der Volksstimme-Reporter hatte vorher noch einen anderen Termin, weswegen er die Zeit für das Treffen nicht genau bestimmen konnte. „Auf eine Tasse Kaffee“ wollte der Reporter vorbeischauen und stößt zu den Regionalbereichsbeamten (RBB) aus Staßfurt spontan dazu.

Aber die offenen und herzlichen Arme, mit denen sie den Reporter gleich empfangen, sind bezeichnend für ihren Job. Seit 2014 gibt es in Staßfurt zwei Regionalbereichsbeamte. Die damalige Polizeireform hat auch in der Bodestadt dafür gesorgt, dass zwei Polizisten den täglichen Austausch mit den Bürgern pflegen, zuhören, Tipps geben.

„Eigentlich sind wir Mädchen für alles“, sagt Reinhard Glage und lacht wieder. Die Aufgaben sind vielfältig und umfangreich. Tauschen will man da eigentlich nicht. „Unsere Arbeit ist vielleicht am ehesten mit der des frühen Abschnittsbevollmächtigten zu vergleichen“, so Glage. „Wir machen Präventionsarbeit an Kitas und bei Vereinen, an Schulen und Altersheimen. Wir führen Fahrradprüfungen durch, geben Aufklärungsstunden zu Mobbing oder Drogen.“

Viele Aufgaben

Termine, Termine, Termine. Die sind oft über Wochen und Monate im Voraus geplant. „Wir begleiten Festumzüge und andere Veranstaltungen, führen Haussicherungen durch und beraten bei Schwachstellen an Fenstern und Türen.“ Bei Wochenmärkten in Staßfurt sind die RBBs anzutreffen. Sie begleiten Streikzüge wie kürzlich am Ameos-Krankenhaus.

Dazu sollen sie Geschwindigkeitsmessungen durchführen und am Telefon präsent sein für Anfragen der Bürger. Oft sind die beiden Beamten am Morgen eine lange Zeit damit beschäftigt, die Anrufe auf dem Diensthandy abzuarbeiten, die da im Feierabend eingegangen sind. Manchmal rücken die beiden auch zu Soforteinsätzen nach Unfällen auf der Autobahn heraus.

Ist das Leben als Regionalbereichsbeamter ruhiger? „Vom Aufwand her ist es nicht weniger“, sagt Glage. „Es ist ruhiger, weil die Schichten wegfallen. Es gibt keine Nachtschichten mehr. Aber es ist immer viel zu tun.“

Viel zu groß sei eigentlich das Gebiet der Stadt Staßfurt mit Kernstadt und 14 Ortsteilen. Und überall werden die beiden Beamten gebraucht und angefragt. Seit Oktober 2014 schon ist Glage Regionalbereichsbeamter. Im Frühjahr 2017 wechselte auch Frank Michael Baldt als solcher in den Partnerdienst von Glage. Beide waren vorher bei der Schutzpolizei und hatten sich den Wechsel in den Dienst als Regionalbereichsbeamter gewünscht.

Genauer Ablaufplan

Baldt hatte im Dienst mehrere Vorfälle, bei denen er sich Verletzungen zugezogen hatte. Er wollte nicht mehr so gefährlich leben. Ein nachvollziehbarer Grund. „Wir haben viel Kontakt mit Kindern, aber auch ausländischen Bürgern. Es macht Spaß“, sagt Baldt. Die RBBs werden auf der Straße erkannt und angesprochen. Sie gehören zum städtischen Bild dazu.

Drei solcher RBBs gibt es in Bernburg oder Schönebeck. Staßfurt, das nur geringfügig kleiner ist von der Einwohnerzahl her und von der Fläche her sogar deutlich größer, hat nur zwei RBBs. Weil Staßfurt eben knapp unter der Marke liegt.

Der große Unterschied zu anderen Polizisten ist freilich, dass die Regionalbereichsbeamten meist nicht für Soforteinsätze herausfahren. Fehlt diese spannende Hektik, das Ungewisse nicht? Ist die tägliche neue Herausforderung nicht das besonders kribbelnde Etwas, das den Beruf so spannend macht? Nun ja. Reinhard Glage ist auch schon mal recht froh, wenn er genau weiß, wann er wo zu sein hat. Wenn es einen genauen Ablaufplan des Arbeitstages gibt. Was er gar nicht mag: Wenn er seine Planungen umwerfen muss. „Mein Problem ist, dass ich nicht ‚Nein‘ sagen kann“, sagt Glage. „Dann muss ich Termine absagen und neu planen.“ Es ist aber eben auch ein gutes Gefühl, wenn der Rat der beiden freundlichen Beamten gebraucht wird.

Und ja, man trifft die beiden Herren auf Staßfurts Straßen immer zu zweit. Das ist dann manchmal eine Beziehung wie eine Ehe. „Wir zicken uns auch mal an“, meint Frank Michael Baldt. Dann zuckt er die Achseln. „Meistens verstehen wir uns aber sehr gut.“

Ganz raus aus dem Ermittlungsdienst sind die beiden übrigens auch nicht. In Zusammenarbeit mit den Behörden sind Glage und Baldt zum Beispiel immer wieder bei Aufenthaltsermittlungen gefragt. Wenn für gesuchte Täter ein Strafbefehl ergangen ist und diese nicht an ihrer gemeldeten Adresse aufzufinden sind, dann sind die beiden RBBs als Detektive gefragt. Für Glage ist es dabei kaum zu glauben, wie leichtgläubig zuweilen die Täter sind. „Manchmal läuft das über soziale Netzwerke“, erzählt er. „Täter X schreibt öffentlich irgendwo rein, dass er sich an dem oder diesen Ort aufhält. Dann ist es relativ leicht, diesen ausfindig zu machen.“ Reinhard Glage schmunzelt.

Oft sind diese kleinen Haftbefehle schnell erledigt. Autofahrer, die geblitzt worden und hoffen, dass die Frist verfällt, in der diese kontaktiert werden müssen (obwohl sie nicht der Halter sind und der Halter sich weigert, den Kontakt herauszurücken), haben kaum Chancen. Eigentlich immer werden diese Temposünder ausfindig gemacht. Diese Zeiten sind schlechte Zeiten für Kriminelle. Dafür sorgen Reinhard Glage und Frank Michael Baldt schon seit vielen Jahren.