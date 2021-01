In Aschersleben (Salzlandkreis) hat ein Kind einen Gegenstand eines Fremden gegessen und fiel in Ohnmacht.

Aschersleben l Ein neunjähriges Mädchen musste sich aufgrund einer „rote Kugel“ übergeben und wurde anschließend ohnmächtig. Diese hatte das Kind am Montagnachmittag offenbar von einem ihr unbekannten Mann bekommen. Nun ermittelt die Polizei aufgrund von gefährlicher Körperverletzung in Zusammenhang mit einer Nötigung. Wie die Polizei in einer Meldung bekannt gab, ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag in der Juri-Gagarin-Straße in Aschersleben.

Die hinzugezogenen Rettungskräfte hatten das wieder ansprechbare Mädchen bereits im Rettungswagen untersucht, es wurde zur weiteren Beobachtung ins Klinikum Aschersleben gebracht. Die „rote Kugel“ soll ihr der Unbekannte aus einer Plastiktüte gegeben haben, in welcher sich weitere solcher Kugeln befanden. Der Mann soll dem Kind auch gedroht haben.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, bislang konnte der Mann nicht gefunden werden. Zur Tatzeit soll der Mann einen roten Kapuzenpullover mit weißen Bändchen angehabt haben. Des weiteren soll er weiße Schuhe getragen haben. Auffällige Merkmale seien zudem ein goldenes Piercing zwischen den Augenbrauen. Der Mann soll von kleiner Statur sein und um die 50 Jahre alt sein. Zudem soll er nach Rauch gerochen haben. Er habe eher leise gesprochen. Die eingeleitete Suche der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

Zudem sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden und die vorhandenen Spuren wurden gesichert, berichtete die Polizei. Eine Auswertung der Spuren liegt noch nicht vor. Eine gezielte Befragung des Kindes erfolgt am 5. Januar, auch ein Spezialist der Kriminaltechnik wurde daran beteiligt, um ein detailliertes Phantombild zu erstellen.