Eine Frau hebt 1000 Euro bei der Bank ab und vergisst das Geld in der Filiale. Mit einem Foto sucht die Polizei den mutmaßlichen Dieb.

Bernburg (dt) l Die Polizei fahndet nach einem Mann, der einer Frau mutmaßlich Geld gestohlen hat. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hob die Bernburgerin am Montagnachmittag an einem Geldautomaten in einer Sparkassenfiliale in der Friedensallee in Bernburg 1000 Euro Bargeld ab, ließ das Geld jedoch versehentlich beim Verpacken der EC-Karte im Schacht des Automaten liegen.

Das nutzt eine bislang unbekannter Mann aus, nahm das Geld und verschwand aus der Filiale. Nun suchen die Beamten öffentlich mit einem Foto der Überwachungskamera nach dem Mann.

Wer kennt den abgebildeten Mann (Mütze, Brille, Bart) und kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Person geben? Alle sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471/3790 entgegen.