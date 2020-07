In Egeln ist ein Motorradfahrer in den Gegenverkehr geraten. Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Egeln ist ein Motorradfahrer mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden.

Egeln (vs) l In Egeln ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war der 34-jährige Motorradfahrer auf der Magdeburger Chaussee in Richtung Ortsmitte unterwegs, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Auto zusammen.

Der Motorradfahrer war ansprechbar und wurde durch den Notarzt behandelt. Er wurde ins Klinikum gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.