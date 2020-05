In Aschersleben hat die Polizei einen Radfahrer mit ordentlich Alkohol im Blut erwischt. Foto: Uli Deck/dpa

In Aschersleben im Salzlandkreis hat die Polizei einen Radfahrer mit 3,47 Promille Alkohol im Blut erwischt - trotz Vorwarnung.

Aschersleben (vs) l Ein 27-Jähriger ist am Sonntagabend in Aschersleben mit zu viel Alkohol im Blut auf dem Rad unterwegs gewesen. Und das, obwohl er zuvor bereits von den gleichen Polizeibeamten gewarnt wurde.

Der Mann war nämlich an einem Streit im Bereich eines Spätverkaufs am Hinter dem Turm beteiligt gewesen. Dort stellten die Polizisten bereits einen erheblichen Alkoholpegel bei ihm fest und rieten ihm besser nicht mit dem Rad weiterzufahren.

Das schien ihn nicht zu kümmern, denn wenig später fuhr er auf seinem Rad in Schlangenlinien die Straße am Scharren entlang. Sie griffen ihn auf und ließen in pusten: 3,47 Promille. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.