In Staßfurt und Schönebeck wollten Betrüger "Spenden abgreifen". Symbolfoto: Anja Guse

In Staßfurt waren Betrüger an Einkaufsmärkten unterwegs und wollten "Spenden" sammeln. Die Polizei konnte sie noch nicht schnappen.

Staßfurt/Schönebeck (dt) l In Staßfurt und Schönebeck waren am Donnerstag Spendenbetrüger an Einkaufsmärkten unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Personen mit offenbar selbst gestalteten Listen "Spenden" für Vereine sammeln.

Als die Geschäftsleitung eines Marktes in Staßfurt dem ein Ende setzen wollte, flüchteten die Betrüger zum Auto. Als die Zeugen dem schwarzen Audi näher kamen, habe der Beifahrer sie anspucken wollen. Sie versuchten ihre Gesichter zu verdecken und fuhren davon. Auch in Schönebeck war die Betrügerbande am Donnerstag unterwegs, wie Marko Kopitz, Polizeisprecher im Salzlandkreis, der Volksstimme mitteilt.

Aufgegriffen wurden die Betrüger am Donnerstag zwar nicht, aber den schwarzen Audi fanden die Beamten. Es wurden Spuren gesichert.

Laut Polizei gab es mehrere solcher Fälle in den vergangenen Wochen im Salzlandkreis. Dabei konnten bei ähnlichen Verdächtigen die Personalien ermittelt werden. Die Personen waren im Zusammenhang mit Betrugshandlung bereits polizeibekannt. Gegen sie wird ermittelt.

Hinweis der Polizei: Die Polizei weist darauf hin, dass Jedermann natürlich einem anderen etwas spenden kann. Sollte diese Spende aber unter falschen Voraussetzungen, wie in den vorliegenden Fällen für Vereine zur Kinderhilfe oder Blindenhilfe erlangt werden, handelt es sich um Betrug! In diesem Fall werden die angeblichen Spenden den gewünschten Adressaten niemals erreichen sondern nur die Taschen der Betrüger füllen.