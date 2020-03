Zwei Männer haben eine Spielothek in Staßfurt überfallen. Sie drohten einer Angestellten mit einer Waffe und klauten Bargeld.

Staßfurt (vs) l Die Angestellte einer Spielothek in der Löderburger Straße in Staßfurt ist am Dienstagabend von zwei Personen überfallen worden. Wie die Polizei am Mittwoch erklärt, forderte ein bisher unbekannte Täter gegen 21.25 Uhr unter Vorhalt einer Waffe die Tageseinnahmen aus der Kasse. Dabei wurde die 50-jährige Mitarbeiterin leicht verletzt, sie stand unter Schock.

Die mutmaßlichen Täter erbeuteten einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich und flüchteten anschließend. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Der Täter mit der Waffe soll etwa 20 Jahre alt und 180 Zentimeter groß sein. Er war dunkel bekleidet, trug ein schwarzes Kapuzenshirt und hatte den Kragen bis zur Nase ins Gesicht gezogen.

Der Mittätter wird ebenfalls auf etwa 20 Jahre geschätzt, soll etwa 160 Zentimeter groß sein und war mit einem roten Kapuzenshirt bekleidet. Auch er hatte den Kragen bis über die Nase gezogen, um so sein Gesicht zumindest zum Teil zu verdecken.

Alle sachdienlichen Hinweise bitte an das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471/3790.