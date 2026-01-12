Mit geraubter EC-Karte wurde Geld an Sparkassenautomat in Atzendorf abgehoben. Revier Salzlandkreis bittet um Hinweise aus Bevölkerung.

Schönebeck/Atzendorf. - Dem Revier Salzlandkreis zufolge ist es bereits am 28. August 2025 zu einer Raubstraftat in der Eggersdorfer Straße in Schönebeck gekommen. Ein 42-Jähriger soll damals gegen 19.15 Uhr von zwei unbekannten Personen verfolgt und im Vorbeifahren niedergeschlagen worden sein. Die beiden Täter wären nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen jeweils mit einem Quad unterwegs gewesen und hätten Helme getragen. Erbeutet wurden laut Polizei ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen. Das Opfer ließen die Täter bewusstlos zurück, heißt es. Der 42-Jährige soll sich erst später ins Klinikum und zur Polizei begeben haben.