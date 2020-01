Bei einem Autounfall in Hecklingen kam ein Mensch ums Leben. Er starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Winningen/Hecklingen (md) l Zwischen Winningen und Hecklingen kam ein Mensch bei einem Autounfall ums Leben. Laut Polizeibericht fuhr der 39-jährige Mann auf der L 73 aus Richtung Winningen nach Hecklingen. Dabei geriet der Fahrer nach einer leichten Linkskurve ins Schleudern und prallte anschließend gegen einen Baum, bevor er mitten auf der Fahrbahn stehenblieb.

Der Mann wurde im Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Ein vierjähriges Mädchen, welches auf dem Rücksitz saß, kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.