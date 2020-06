Zwischen Hakeborn und Westeregeln stießen am Sonnabend zwei Autos zusammen. Eine Autofahrerin hatte die Vorfahrt auf der B 81 missachtet.

Egeln l Um 6.10 Uhr am Sonnabend kam es an der B 81 bei Egeln zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 26-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem VW die K 1301 aus Richtung Hakeborn in Richtung Westeregeln. Bei der Überquerung der B 81 missachtete sie das Haltezeichen und stieß auf der Bundesstraße mit dem Fahrzeug eines 49-jährigen Magdeburgers zusammen, der die B 81 aus Richtung Magdeburg in Richtung Halberstadt befuhr.

Beim Unfall wurden der 49-jährige Autofahrer aus Magdeburg und seine 49-jährige Beifahrerin aus Wolmirsleben schwer verletzt und mussten in umliegende Kliniken gebracht werden. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die B 81 musste zeitweise voll- und später halbseitig gesperrt werden. Zur Dokumentation der Unfallstelle wurde der Polizeihubschrauber des Landes Sachsen-Anhalt eingesetzt. Gegen die 26-jährige Fahrzeugführerin aus Hakeborn wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.