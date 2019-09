In der Staßfurter Horst wird ein 61-jähriger Mann mit einem Gegenstand zu Fall gebracht. Der Täter flüchtet auf dem Rad.

Staßfurt (vs) l Am Mittwochmorgen ist ein 61-jähriger Mann in Staßfurt im Park (umgangssprachlich Horst) verletzt worden. Er war dort mit seinem Hund spazieren. Auf einer der dortigen Bänke saß eine männliche Person. Der 61-Jährige ging nach eigenen Angaben zunächst an der Person vorbei. Unmittelbar danach kam ein Radfahrer von hinten. Als er sich umdrehte, verspürte er einen Schlag gegen den Kopf.

Der Radfahrer soll mit einem Gegenstand zugeschlagen haben und den Mann im rechten Gesicht-/ Ohrbereich verletzt haben. Der Radfahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort und entfernte sich. Der Hundebesitzer wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum Aschersleben verbracht. Der verdächtige Radfahrer wurde als 180-190 cm groß, etwa 35 Jahre, mit kurzen schwarzen Haaren und Bart beschrieben. Er war bekleidet mit einer hellen Jacke und dunkler Jogginghose. Es werden Zeugen gesucht. Die Polizei ist unter 03471-3790 zu erreichen.