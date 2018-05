Nach dem Feuer in der Abfertigung des ehemaligen Güterbahnhofs steht mitten in der Stadt Staßfurt eine Ruine. Ein großer Teil des Gebäudes ist eingestürzt. Das Areal an der Gollnowstraße ist abgesperrt. Foto: Daniel Wrüske

Brandstiftung - ja. Feuerteufel - nein. Die Polizei geht nicht davon aus, dass es in Staßfurt eine Brandserie gibt.

Staßfurt l Denn das Feuer, bei dem das Gebäude in der Gollnowstraße nahezu bis auf die Grundmauern zerstört worden ist, war nicht das erste große in 2018. Zwei Mal hat es in leerstehenden Häusern am Brandhof gebrannt. Ein altes Gewerbegebäude in der Industriestraße stand in Flammen. Immer standen die Häuser im Vollbrand, als die Feuerwehren eintrafen. Viel konnten die Kameraden deshalb oft nicht retten. Als ob das nicht genug ist, gab es regelmäßige Flächenbrände rund um die Hecklinger Straße.

Abstände zu groß

„Von einer Serie können wir allerdings nicht sprechen“, sagt Marco Kopitz. Der Sprecher des Reviers Salzland in Bernburg erläutert, dass man kein Profil erkennen könne, nachdem ein einziger möglicher Täter vorgegangen ist. Konkreter kann er aus Ermittlungsgründen nicht werden. Außerdem seien die Abstände zu groß. „Die Fälle in Staßfurt sind zum Beispiel nicht vergleichbar mit denen in Calbe, wo die Feuerwehr fast jede Nacht raus musste.“ Von Herbst 2013 bis Frühjahr 2014 brannten in der Saalestadt Keller, Autos, Gartenlauben und Rasenflächen. Im März musste die Feuerwehr allein 20 Mal ausrücken. Im Juli wurde dann ein Mann, ein Mitdreißiger aus der Stadt, festgenommen, der 40 Brände gelegt haben soll. „Die Intensität der Vorfälle in Calbe war höher“, so der Sprecher.

Nahezu überzeugt ist die Polizei allerdings inzwischen, dass der alte Güterbahnhof angezündet wurde. Bei ersten Untersuchungen seien Spuren von Brandbeschleunigern gefunden worden. Brandursachenermittler sollen dem nun nachgehen. „Ein technischer Defekt ist auszuschließen“, sagt Marco Kopitz.

Wann die Kriminalpolizei den Brandort allerdings genauer unter die Lupe nehmen kann, ist noch unklar. Denn das Dach des Gebäudes ist in großen Teilen heruntergekommen, kaum eine Mauer steht noch. „Wir müssen noch klären, inwieweit Einsturzgefahr besteht.“

Keine zusätzlichen Polizeistreifen

Nach dem zweiten Feuer am Brandhof in Staßfurt im Februar hatte die Polizei erklärt, dass man eine Person beobachte. Auch bei der Nachfrage hierzu hält sich der Sprecher zurück. Ermittlungen würden in alle Richtungen geführt und auch verschiedene Schwerpunkte haben. Verbindungen zum Güterbahnhof ließen sich derzeit nicht ausmachen. Man vergleiche aber die Brände nach dazugewonnenen Erkenntnissen selbstverständlich immer wieder neu miteinander, um mögliche Parallelen zu erkennen.

Wir regiert die Polizei nach dem Feuer in Staßfurt? Marco Kopitz sagt, dass jetzt nicht mehr Kontrollfahrten durchgeführt werden. „Was sollen wir auch bestreifen?“ Die Fälle werden ernst genommen, aber es gebe auch Abwägungen.

Gesetze würden Brandstiftung genau definieren. Als „fahrlässig“, wenn jemand zum Beispiel eine Zigarette irgendwo unbedacht fallen lasse, oder als „vorsätzlich“, wenn der Täter mit dem bewussten Gedanken, etwa zerstören zu wollen, vorgehe. Auch dabei gebe es wiederum Unterscheidungen. „Schwere Brandstiftung“ liegt vor, wenn Menschen in Häusern das Ziel sind und gefährdet oder große Werte zerstört werden. „Alle diese objektiven Tatbestandsmerkmale berücksichtigt die Polizei bei ihrer Arbeit.“

In Staßfurt waren immer leerstehende Gebäude das Ziel der vermeintlichen Brandstifter, so auch am Güterbahnhof. Die Halle wurde zu DDR-Zeiten zur Güterabfertigung genutzt. Sie stand schon länger leer und war in einem schlechten Zustand. Die Ermittler arbeiten derzeit auch daran, die Besitzverhältnisse zu klären. Das Gebäude war erst versteigert worden. Weil der Zuschlagswert dabei nicht sehr hoch war, geht die Polizei auch nicht von einem hohen Sachschaden aus.

Bürger Gefahr ausgesetzt

Staßfurts Stadtwehrleiter Tobias Schumann fordert trotz den Aussagen, dass alle wachsam sind, die Bevölkerung wie die Behörden gleichermaßen. Er akzeptiert, dass die Polizei nach festgelegten vorgegebenen Kriterien ermittle und abwäge. Dagegen betont er aber, dass jedes Feuer eine Gefährdung darstellt.

Sein deutlicher Hinweis an mögliche Brandstifter: „Mit ihrem Handeln bringen sie die gesamte Bevölkerung in Gefahr und auch die der Feuerwehrleute, die in den Einsatz raus und mit allen Schadenslagen umgehen müssen.“ Derjenige, der das Feuer lege, setze zuletzt auch sein Leben selbst aufs Spiel, denn ein Brand sei unberechenbar, so der oberste Staßfurter Feuerwehrchef.