In Schneidlingen hat die Polizei einen Betrug verhindert. Vermeintliche Handwerker fordern horrende Preise

Schneidlingen (vs) l Vor einer Betrugsmasche, in der Hof- und Treppenreinigung zu „horrenden Preisen“ angeboten wird, warnt die Polizei im Salzlandkreis. Am 4. Juni hat es einen solchen Vorfall in Schneidlingen gegeben.

Die Firma hätte Preise verlangt, „die außer Verhältnis zur erbrachten Leistung stehen“, teilte die Polizei mit. Ausgangspunkt seien Werbeprospekte einer in Halberstadt ansässigen Firma, die als Werbesendungen in die Briefkästen eingeworfen wurden.

Am 5. Juni verhinderte die Polizei „die Vollendung des Betruges zum Nachteil eines älteren Bürgers“. Drei Personen südländischer Herkunft seien in Schneidlingen festgestellt worden. Gegen sie wird wegen Verdachts des versuchten Betruges ermittelt. Angesichts des Vorfalls mahnt die Polizei zu Aufmerksamkeit und Vorsicht.