Die Polizei schnappt einen Raser in Staßfurt. Er wollte sich einer Kontrolle entziehen. Symbolfoto: Martin Rieß

Einem Raser nutzte seine Flucht in Staßfurt vor der Polizei nichts, auch zu Fuß nicht.

Staßfurt (vs) l Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich am Donnerstagabend die Polizei in Staßfurt mit einem 33-jährigen Mann aus Aschersleben. Der Mann stand unter Drogeneinfluss.

Die Polizei hatte im Güstener Weg eine Geschwindigkeitskontrolle mit dem Handlasermessgerät durchgeführt. Der Aschersleber kam mit hoher Geschwindigkeit, laut Messgerät 91 km/h, angerast. Da er sich einer Kontrolle entzog, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Der Raser floh mit hoher Geschwindigkeit, missachtete Vorfahrsregeln und überholte nach Polizeiangaben rücksichtslos andere Verkehrsteilnehmer.

In einer Sackgasse stoppte er und flüchtete laut Polizei barfuß. Ein Beamter rannte ihm nach. Wenig später lief der Mann dem anderen Beamten direkt vor das Dienstfahrzeug. Beim Aufprall wurde er leicht verletzt. Eine Erstversorgung erfolgte vor Ort. Eine weitere Behandlung habe er abgelehnt.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.