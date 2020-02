Die Verfolgungsjagd in Hecklingen endete an einer Hauswand in der Wilhelm-Bieser-Straße. Der Flüchtige konnte festgenommen werden. Foto: Volker Müller

Polizei setzt unter Drogen stehenden Passatfahrer nach. Flüchtender wird in Hecklingen in der Wilhelm-Bieser-Straße gestellt.

Hecklingen l In Hecklingen kam es am Sonntagvormittag zu einer wilden Verfolgungsjagd, die für den vor der Polizei Flüchtenden gegen 12 Uhr an einer Hauswand endete.

Während einer Streife durch die Ortslage Hecklingen stellten Polizisten einen grünen Passat fest, dessen Fahrer sich einer Kontrolle unterziehen wollten. Bei der Abfrage der amtlichen Kennzeichen ergab sich, dass diese nicht zu dem zu kontrollierenden Fahrzeug ausgegeben wurden.

Der Fahrzeugführer versuchte, sich mit stark überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Dabei raste er durch mehrere Ortschaften und unternahm dabei waghalsige Überholmanöver. Die eingesetzten Beamten fuhren dem Flüchtigen in einigem Abstand hinterher und hielten Sichtkontakt. Die Fahrt endete für den Flüchtenden an einer Hauswand in Hecklingen in der Wilhelm-Bieser-Straße. Der Autofahrer konnte gestellt und überwältigt werden. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde einer Blutprobenentnahme zugeführt.

Am Fluchtfahrzeug und am Funkstreifenwagen sowie an der Hauswand entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.