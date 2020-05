Ein Fahradieb in Bernburg wollte auch im Baumarkt weiterklauen. Symbolfoto: Anja Guse

Die Polizei hat in Bernburg einen jungen Mann erwischt, der nicht nur im Baumarkt geklaut hat.

Bernburg (vs) l Ein Mann hat am Mittwoch einen 20-Jährigen in Bernburg auf Diebstour stellen können. Der junge Mann wollte einen Baumarkt verlassen, ohne die mitgeführte Fahrradpumpe und ein Taschenmesser zu zahlen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und wollte den 20-Jährigen stellen.

Doch als dieser mit einem vor dem Baumarkt stehenden Fahrrad flüchten wollten, konnte er durch einen Polizisten, der nicht im Dienst war, daran gehindert und vorläufig festgenommen werden. Seine Kollegen im Dienst übernahmen dann. Sie waren ohnehin auf dem Weg zum Einsatzort, weil das Fahrrad mit dem Dieb fliehen wollte und was vor dem Markt stand, vom eigentlichen Besitzer wiedererkannt wurde.