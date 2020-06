In Aschersleben hat ein 18-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe herumhantiert. Den notwendigen Waffenschein hatte er dafür nicht.

Aschersleben (vs) l Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag am Busbahnhof in Aschersleben mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten gegen 0.30 Uhr auf Streife im Bereich der Herrenbreite unterwegs, als sie einen lauten Knall hörten und eine leichte Rauchwolke am Busbahnhof sahen.

Dort wurden zwei Jugendliche ausfindig gemacht. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten in der Bauchtasche eines 18-Jährigen eine griffbereite Schreckschusswaffe mitsamt Munition. Den dafür nötigen kleinen Schein konnte er nicht vorweisen. Die Waffe wurde einkassiert und ein Strafverfahren ausgestellt.