Mit Spezialanzügen wurde der Tatort in Staßfurt durchsucht. Foto: Tom Wunderlich

In Staßfurt haben Unbekannte eine Shisha-Bar mit Baseballschlägern angegriffen und demoliert.

Staßfurt l In Staßfurt (Salzlandkreis) ist es am Donnerstagabend (24. Oktober) zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Nach ersten Informationen, sollen gegen 22 Uhr bisher unbekannte Täter eine Shisha-Bar in der Querstraße überfallen haben. Dabei zerschlugen sie unter anderem mit Baseballschlägern die Einrichtung sowie die Glasscheibe einer Eingangstür.

Nach Angaben der Polizei hielten sich zwei Mitarbeiter während des Überfalls in der Bar auf. Da der Verdacht bestand, dass während des Übergriffs auch giftige Substanzen freigesetzt wurden, wurde eine Spezialeinheit für Gefahrstoffe der Feuerwehr hinzugezogen. Unter Spezialanzügen wurden Messungen vorgenommen. Diese fielen negativ aus.

Der Einsatz konnte nach rund zwei Stunden beendet werden. Ob ein Zusammenhang mit dem Angriff auf eine Shisha-Bar am Magdeburger Hasselbachplatz vor einigen Wochen besteht, muss nun geprüft werden.