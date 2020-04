In Güsten wollte ein Mann Schnaps aus einem Geschäft klauen. Symbolfoto: Anja Guse

Ein 26-Jähriger ist in Güsten beim Versuch Schnaps zu klauen erwischt worden. Er wehrte sich mit Pfefferspray.

Güsten (vs) l In Güsten ist ein Junger Mann beim Ladendiebstahl erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 26-Jährige aus einem Geschäft aus einem Supermarkt auf dem Thomas Müntzer Hof in Güsten zwei Flaschen Spirituosen klauen, wurde dabei jedoch beobachtet.

Darauf angesprochen, zückte der Mann aus seiner Jackentasche ein Pfefferspray und bedrohte damit das Personal und den Sicherheitsdienst. Als der 26-Jährige mit dem Fahrrad fliehen wollte, konnte der Sicherheitsmitarbeiter ihn auf dem Parkplatz stellen. Der mutmaßliche Täter fiel mit dem Rad auf zwei geparkte Autos und richtete Schäden an. Die Polizei ermittelt.