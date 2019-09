Die Polizei staunte nicht schlecht, mit wieviel Promille ein Autofahrer in Güsten und Aschersleben unterwegs war. Symbolfoto: Martin Rieß

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Güsten und Aschersleben Schaden verursacht.

Güsten/Aschersleben (vs) l Am Dienstagabend ist in Aschersleben ein 50-jähriger Fahrer nach einem Unfall gestoppt worden. Der Zeuge hatte ihn beobachtet, wie er auf seinem Firmengrundstück beim Wenden einen Absperrpfosten beschädigt hatte. Er stoppte ihn und rief die Polizei.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits beim Nachbarn einen Schaden verursacht hatte. Die Polizei ließ den Peugeot-Fahrer „pusten“ und der Test leuchtete auf mit satten 3,46 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin verboten.

Während der Aufarbeitung des Falls stießen die Polizisten auf einen weiteren Unfall mit diesem Fahrer. Dieser war mit Personenschaden in Güsten gemeldet worden. Hier war es auf der Rathmannsdorfer Straße zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr gekommen. Das Fahrzeug der entgegenkommenden 31-Jährigen war dabei im hinteren rechten Bereich touchiert worden und hatte sich auf der Straße gedreht. Die Fahrerin erlitt einen Schock, der Unfallverursacher fuhr einfach weiter in Richtung Aschersleben, wo die Flucht in der Ermslebener Straße ihr Ende fand, beim Unfall mit dem Absperrpfosten.